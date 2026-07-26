Box Office USA | Odissea di Christopher Nolan supera i 600 milioni nel mondo Toy Story 5 va oltre il miliardo

Notizia in breve

Il film di Christopher Nolan ha superato i 600 milioni di dollari a livello globale, mentre Toy Story 5 ha superato il miliardo di dollari di incassi. Dopo un primo weekend da 123,5 milioni di dollari, il film ha incassato altri 87 milioni nel secondo fine settimana negli Stati Uniti, con una diminuzione del 30%. Entrambi i film continuano a mantenere risultati significativi al botteghino.