Box Office USA | Odissea di Christopher Nolan supera i 600 milioni nel mondo Toy Story 5 va oltre il miliardo
Il film di Christopher Nolan ha superato i 600 milioni di dollari a livello globale, mentre Toy Story 5 ha superato il miliardo di dollari di incassi. Dopo un primo weekend da 123,5 milioni di dollari, il film ha incassato altri 87 milioni nel secondo fine settimana negli Stati Uniti, con una diminuzione del 30%. Entrambi i film continuano a mantenere risultati significativi al botteghino.
La cavalcata al botteghino di Odissea (The Odyssey) non accenna a rallentare. Dopo l’esordio da 123.5 milioni di dollari nel primo weekend, il kolossal epico di Christopher Nolan incassa altri 87 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana al Box Office USA, registrando una flessione contenuta di appena il -30%. Si tratta del terzo miglior tenuta di sempre al secondo weekend per una pellicola rimasta sopra la soglia dei 100 milioni al debutto, piazzandosi alle spalle soltanto di Wicked e Top Gun: Maverick. Gli 87 milioni incassati da Odissea rappresentano anche il secondo miglior secondo weekend della storia per un film con rating R, secondo solo ai 97 milioni registrati da Deadpool & Wolverine. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
How Christopher Nolan Defeated the Franchise Machine The Odyssey Box Office Analysis
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