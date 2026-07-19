Odissea | Christopher Nolan alla conquista del Box Office USA stime per un esordio storico
Il film di Christopher Nolan potrebbe ottenere uno degli esordi più alti di sempre al botteghino negli Stati Uniti. Le stime indicano che potrebbe superare i 70 milioni di dollari nel primo fine settimana di programmazione, un risultato che lo renderebbe uno dei migliori debutti di un film di Nolan. La pellicola è in uscita in circa 4.200 sale cinematografiche nel paese. Le previsioni sono basate sui dati di vendita dei biglietti e sulle precedenti performance dei film simili.
Il viaggio mitologico di Christopher Nolan si appresta a trasformarsi in un trionfo senza precedenti per la storia del cinema recente. Secondo le prime stime del fine settimana pubblicate da The Hollywood Reporter, Odissea (The Odyssey), l’ambizioso kolossal epico distribuito da Universal Pictures e prodotto insieme a Emma Thomas per Syncopy, sta polverizzando alcuni record del Box Office USA. Trainato da un venerdì d’esordio strabiliante da ben 51.2 milioni di dollari (che include i 15 milioni registrati durante le proiezioni notturne del giovedì), il film proietta una chiusura del suo primo weekend oltreoceano sopra i 120 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia
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