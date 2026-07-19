Odissea | Christopher Nolan alla conquista del Box Office USA stime per un esordio storico

Notizia in breve

Il film di Christopher Nolan potrebbe ottenere uno degli esordi più alti di sempre al botteghino negli Stati Uniti. Le stime indicano che potrebbe superare i 70 milioni di dollari nel primo fine settimana di programmazione, un risultato che lo renderebbe uno dei migliori debutti di un film di Nolan. La pellicola è in uscita in circa 4.200 sale cinematografiche nel paese. Le previsioni sono basate sui dati di vendita dei biglietti e sulle precedenti performance dei film simili.