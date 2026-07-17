Odissea | Christopher Nolan debutta con anteprime da record al Box Office USA

Da universalmovies.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film di Christopher Nolan ha registrato anteprime da record al botteghino negli Stati Uniti, superando i 12 milioni di dollari. Se i dati ufficiali confermeranno questa cifra, si tratterebbe del miglior risultato dell’anno 2026 per un film live-action. Il precedente record era stato stabilito da un biopic su Michael Jackson, prodotto da Lionsgate. La pellicola ha attirato numerosi spettatori nelle prime ore di programmazione.

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Se questo dato venisse confermato dai conteggi ufficiali dello studio, si tratterebbe del miglior risultato dell’anno 2026 per un titolo live-action, superando il precedente record stabilito dal biopic su Michael Jackson targato Lionsgate (Michael, fermatosi a 12.6 milioni nelle anteprime prima di un debutto da oltre 97 milioni nel weekend). Per il regista britannico si tratta del terzo miglior debutto di sempre nelle anteprime statunitensi, posizionandosi subito dietro ai giganti Il cavaliere oscuro – Il ritorno (30.6 milioni) e Il cavaliere oscuro (18.5 milioni). Le stime di Odissea staccano sensibilmente quelle registrate nel 2023 dal pluripremiato agli Oscar Oppenheimer (fermo a 10. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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L'Odissea di Christopher Nolan: recensione in anteprima esclusiva

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