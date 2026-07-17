Odissea | Christopher Nolan debutta con anteprime da record al Box Office USA
Il film di Christopher Nolan ha registrato anteprime da record al botteghino negli Stati Uniti, superando i 12 milioni di dollari. Se i dati ufficiali confermeranno questa cifra, si tratterebbe del miglior risultato dell’anno 2026 per un film live-action. Il precedente record era stato stabilito da un biopic su Michael Jackson, prodotto da Lionsgate. La pellicola ha attirato numerosi spettatori nelle prime ore di programmazione.
Se questo dato venisse confermato dai conteggi ufficiali dello studio, si tratterebbe del miglior risultato dell’anno 2026 per un titolo live-action, superando il precedente record stabilito dal biopic su Michael Jackson targato Lionsgate (Michael, fermatosi a 12.6 milioni nelle anteprime prima di un debutto da oltre 97 milioni nel weekend). Per il regista britannico si tratta del terzo miglior debutto di sempre nelle anteprime statunitensi, posizionandosi subito dietro ai giganti Il cavaliere oscuro – Il ritorno (30.6 milioni) e Il cavaliere oscuro (18.5 milioni). Le stime di Odissea staccano sensibilmente quelle registrate nel 2023 dal pluripremiato agli Oscar Oppenheimer (fermo a 10. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
L'Odissea di Christopher Nolan: recensione in anteprima esclusiva
Notizie e thread social correlati
Oceania: il live-action Disney debutta con 4.5 milioni di dollari alle anteprime del Box Office USAIl live-action di Oceania ha incassato 4,5 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì sera negli Stati Uniti, con una distribuzione in tre...
Record nella anteprime per Toy Story 5 che domina il Box Office USA e mondialeToy Story 5 ha debuttato con un incasso di 17 milioni di dollari nelle anteprime serali negli Stati Uniti, stabilendo un nuovo record nel franchise.
Temi più discussi: Christopher Nolan: La mia Odissea, film per attori leggendari. L'intervista; L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; Odissea di Christopher Nolan arriva al cinema: uscita in Italia prima degli USA, atteso un debutto da oltre 200 milioni; Odissea di Christopher Nolan debutta in Italia prima che negli USA.
Christopher Nolan colpisce ancora. L’Odissea debutta con uno straordinario 98% di approvazione su Rotten Tomatoes, confermando le altissime aspettative della critica. Tra immagini spettacolari, un cast stellare e l’inconfondibile regia di Nolan, il film è già facebook
Il marchio di birra analcolica di Tom Holland, BERO, debutta con una collaborazione con 'L'Odissea' di Christopher Nolan reddit
Christopher Nolan gira lo stesso film da 28 anni: adesso ha scoperto che si chiama OdisseaNel 2003 la Warner gli tolse Troy e in cambio gli offrì Batman: da allora, tra padri che tentano di tornare a casa e uomini reclutati per sacrificarsi, girava Omero senza saperlo. Il suo tredicesimo f ... vanityfair.it
Odissea di Christopher Nolan arriva oggi nei cinema italianiÈ il giorno di Odissea, il nuovo attesissimo film diretto da Christopher Nolan, che debutta oggi nelle sale italiane. Dopo mesi di attesa e una delle campagne promozionali più imponenti degli ultimi a ... corrieredellosport.it