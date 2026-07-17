Odissea | Christopher Nolan debutta con anteprime da record al Box Office USA

Notizia in breve

Il film di Christopher Nolan ha registrato anteprime da record al botteghino negli Stati Uniti, superando i 12 milioni di dollari. Se i dati ufficiali confermeranno questa cifra, si tratterebbe del miglior risultato dell’anno 2026 per un film live-action. Il precedente record era stato stabilito da un biopic su Michael Jackson, prodotto da Lionsgate. La pellicola ha attirato numerosi spettatori nelle prime ore di programmazione.