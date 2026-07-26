Andrea Pirlo deve chiedere scusa e rescindere il contratto con un’agenzia di scommesse russa. Lo ha dichiarato Zibi Boniek, ex dirigente e ex calciatore, senza esprimere giudizi sul suo ruolo come commissario tecnico della Nazionale. Boniek ha affermato che Pirlo è l’uomo adatto per quel ruolo, ma ha sottolineato l’importanza di risolvere la questione legata alle scommesse.

Zibi Boniek, bandiera della Juventus ed ex vicepresidente Uefa, non ha dubbi su Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio. "Pirlo è l'uomo giusto al posto giusto. È un campione del mondo, un simbolo del calcio italiano. L'ho apprezzato in campo e fuori. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Chi vede un problema nella sua nomina non ha capito il ruolo del ct", dichiara in un'intervista a 'la Repubblica'. Pirlo, però, è al centro della polemica anche per il suo ruolo di ambasciatore globale dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. A tal proposito, Boniek commenta: "Deve parlare chiaro e risolvere la questione in tempi brevissimi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Boniek: "Pirlo si scusi, sciolga contratto con agenzia scommesse russa"

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