Una forte bomba d’acqua ha causato allagamenti e alberi caduti su due auto in corsa nel Pesarese. Nessun ferito tra i conducenti. Le strade sono state allagate e i vigili del fuoco sono intervenuti in numerosi casi per rimuovere gli alberi e gestire le criticità. La situazione resta sotto controllo, con interventi in corso per ripristinare la viabilità.

Pesaro, 26 luglio 2026 – Due alberi caduti su altrettante auto mentre erano in marcia, fortunatamente senza provocare feriti, strade temporaneamente allagate e decine di interventi dei vigili del fuoco. È il bilancio della violenta ondata di maltempo che questa mattina, intorno alle 9,30, ha investito il Pesarese con un acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento, creando disagi sia lungo la costa sia nell’entroterra. Le situazioni più critiche si sono registrate nell’ Alta Valle del Metauro. Albero crollato. Una pianta è crollata su un’auto in transito lungo la strada tra Urbania e Piobbico, mentre un secondo albero ha colpito una vettura fuori dal centro abitato di Sant’Angelo in Vado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bomba d’acqua, allagamenti e caos nel Pesarese. E cadono alberi su due auto in corsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bomba d’acqua nel Pesarese, piante cadono su auto in corsa: sfiorata la tragediaUna bomba d’acqua ha colpito questa mattina il Pesarese, portando pioggia intensa e raffiche di vento.

Bomba d’acqua su Terni, allagamenti e alberi abbattutiVenerdì 29 maggio, poco prima delle 16, una forte precipitazione ha colpito la zona sud di Terni, provocando allagamenti e alberi abbattuti.

Temi più discussi: Bomba d'acqua a Falconara, la Flaminia come un fiume navigato dalle auto | VIDEO; Bomba d’acqua e grandine. Strade come fiumi e alberi crollati. Sottopassi allagati: auto bloccate; Bomba d’acqua e grandine: strade come fiumi, auto bloccate. Il bilancio complessivo (Foto-Video); Maltempo, bomba d’acqua e grandine a Falconara: 70 le segnalazioni.

Bomba d’acqua nel Pesarese, piante cadono su auto in corsa: sfiorata la tragedia: Il violento temporale si è abbattuto tra costa ed entroterra. Numerosi interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti; segnalati anche allagamenti… dlvr.it/TTjYZj ? ? x.com

Bomba d’acqua, allagamenti e caos nel Pesarese. E cadono alberi su due auto in corsaQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... ilrestodelcarlino.it

Cattolica, bomba d’acqua in mattinata: allagamenti lampo e un albero cadutoUna violenta bomba d’acqua si è abbattuta questa mattina su Cattolica, scaricando a terra una quantità d’acqua eccezionale con picchi superiori ai 30 ... corriereromagna.it