Una bomba d’acqua ha colpito questa mattina il Pesarese, portando pioggia intensa e raffiche di vento. Durante l’evento, due piante sono cadute su altrettante auto in movimento, senza causare feriti. L’episodio più grave si è verificato in alcune strade della zona, dove le piante sono precipitate sulle vetture. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti o danni gravi. La situazione è rientrata con il passare del maltempo.

Pesaro, 26 luglio 2026 – Due piante cadute su altrettante auto mentre erano in marcia, senza provocare feriti. È l’episodio più grave della bomba d’acqua che si è abbattuta sul Pesarese questa mattina, accompagnata da pioggia molto intensa e raffiche di vento. Numerosi gli interventi richiesti ai vigili del fuoco tra la costa e l’entroterra. Le situazioni più delicate si sono verificate nell’area di Urbania e Sant’Angelo in Vado. Una pianta è caduta su un’auto lungo la strada tra Urbania e Piobbico, mentre un secondo albero ha colpito un’altra vettura fuori dal centro abitato di Sant’Angelo in Vado. Secondo le prime informazioni, le due macchine erano in movimento al momento dell’impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bomba d’acqua nel Pesarese, piante cadono su auto in corsa: sfiorata la tragedia

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