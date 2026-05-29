Venerdì 29 maggio, poco prima delle 16, una forte precipitazione ha colpito la zona sud di Terni, provocando allagamenti e alberi abbattuti. La pioggia intensa ha interessato diverse zone della città, creando problemi di traffico e danni a strutture e veicoli. Non sono stati segnalati feriti. La situazione è ancora sotto monitoraggio da parte delle autorità locali.

Terni, 29 maggio 2026 – Nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, poco prima delle 16, una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sulla zona sud di Terni, causando numerosi disagi e criticità in diverse aree della città. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati senza sosta per fronteggiare allagamenti ed alberi abbattuti in varie zone del territorio. Le richieste di soccorso sono state numerose per tutto il pomeriggio. La situazione è rimasta costantemente monitorata dalle squadre operative intervenute per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle condizioni di normalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bomba d’acqua su Terni, allagamenti e alberi abbattuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo a Roma: esonda il fiume Aniene, via Tiburtina allagata | RDSnews

Notizie e thread social correlati

Maltempo: bomba d’acqua a Fiumicino, grandine sulle piste dell’aeroporto e allagamentiQuesta mattina, una forte bomba d’acqua ha colpito Fiumicino e il litorale romano, portando allagamenti e grandine sulle piste dell’aeroporto.

Maltempo su Milano e Brescia: grandine da 5 cm e alberi abbattutiUn forte temporale ha colpito Milano e Brescia, causando grandine di circa 5 centimetri e alberi caduti.

Temi più discussi: Bomba d'acqua a Milano, le strade diventano fiumi: il video; Bomba d'acqua a Roma: piogge intense sulla Capitale e traffico in tilt. Quanto dura (e quanto torna il sole); Tempesta di grandine a Milano, bomba d'acqua e chicchi di ghiaccio come palline da golf: allagamenti e traffico in tilt; Bomba d’acqua a Milano: grandine, diluvio e raffiche di vento.

Si usa davvero l’espressione bomba d’acqua in Italia? reddit

#SonoStorieMinime - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Bomba d'acqua a Milano: grandine, diluvio e raffiche di vento(Adnkronos) - Violenta ondata di maltempo su Milano, dopo giorni di caldo record. Passate da poco le 19 di oggi giovedì 28 maggio, forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite d ... msn.com

Tempesta di grandine a Milano, bomba d'acqua e chicchi di ghiaccio come palline da golf: allagamenti e traffico in tiltUna violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella serata di giovedì 28 maggio su Milano, dopo giorni di caldo record. Erano passate da ... msn.com