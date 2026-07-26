bologna scorta per lepore dopo le minacce social

Il sindaco di Bologna ha presentato una denuncia dopo aver ricevuto minacce sui social, tra cui un messaggio che diceva “Lepore ti vogliamo come Fakir”. In risposta, la Prefettura ha deciso di mettere in atto una scorta per il primo cittadino, che sarà attivata nelle prossime ore. La decisione segue le minacce rivolte al sindaco, che ha deciso di agire legalmente. La scorta è stata disposta per garantire la sicurezza del sindaco.

“Lepore ti vogliamo come Fakir”. Minacce come questa hanno spinto il primo cittadino di Bologna a presentare una denuncia. In seguito la Prefettura ha deciso di garantire a Matteo Lepore una scora che verrà attivata nei prossimi giorni. Le intimidazioni sarebbero iniziate dopo gli scontri a Bologna “Speriamo che qualcuno ti piani una pallottola in testa”. Sarebbe questa una delle minacce ricevute dal primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, che ha anche presentato in questura una denuncia-querela dopo le intimidazioni che avrebbe ricevuto tramite i social. Queste frasi arrivano dopo gli scontri avvenuti a Bologna al termine della manifestazione che il sindaco aveva convocato come segno di vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Morte Fakir, scorta al sindaco Pd Lepore per le minacce social dopo gli scontri in piazza a BolognaIl sindaco di Bologna ha ricevuto una scorta dopo le minacce sui social, legate agli scontri in piazza di una settimana fa.

Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna LeporeLa Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco, dopo che sui social sono state pubblicate minacce nei giorni scorsi.

Temi più discussi: Al sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata assegnata la scorta in seguito ai messaggi d'odio ricevuti dopo il corteo per Abderrahim Fakir; Lepore adesso ti spariamo, scorta per il sindaco. Sarà protetto da due agenti; Minacce di morte a Lepore dopo la manifestazione per Fakir: il sindaco di Bologna va in questura e denuncia gli haters; Lepore ti vogliamo come Fakir, il sindaco di Bologna denuncia gli hater. Solidarietà da FdI.

Lepore ti vogliamo come Fakir. E ancora: Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui. Sono alcuni dei messaggi comparsi sui social contro il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, all’indomani delle manife x.com

Scorta per il sindaco di Bologna Lepore dopo minacce per la manifestazione di FakirDopo la morte di Abderrahim Fakir e i disordini successivi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha ricevuto minacce di morte e ora ha una scorta. notizie.it

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