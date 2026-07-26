Boldrini | ‘attacchi della destra vergognosi solidarietà a Lepore’

La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia ha suscitato reazioni tra le forze politiche. La presidente della Camera ha condannato gli attacchi della destra e ha espresso solidarietà al sindaco della città coinvolta. La magistratura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha generato discussioni e proteste in diverse piazze del Paese. La vicenda rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.

“La tragica morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, su cui farà chiarezza la magistratura, ha colpito profondamente la città e l’Italia intera. Convocare una manifestazione per chiedere non vendetta, ma verità e giustizia, insieme alla famiglia di Fakir, è stata una scelta giusta e democratica per rispondere alla paura e al dolore di un’intera comunità. Chi ha provocato gli scontri non ha nulla a che fare con la scelta del sindaco che, infatti, da queste persone è stato contestato. Attribuire a Lepore la responsabilità dei disordini è un’operazione becera e strumentale. Chi voleva rispondere con la violenza a quanto accaduto domenica scorsa lo avrebbe fatto comunque, ma, senza la chiamata del sindaco, in piazza ci sarebbero stati solo loro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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