Caso Roggero Boldrini | Sciacallaggio da destra

Il caso Roggero riaccende lo scontro tra magistratura e governo. Una parte delle toghe, rappresentata dall’Associazione Nazionale Magistrati, critica il governo definendo il suo atteggiamento uno “sciacallaggio da destra”. La disputa riguarda le posizioni assunte in merito a questioni giudiziarie e politiche, con tensioni evidenti tra le istituzioni giudiziarie e l’esecutivo. La polemica si inserisce in un quadro di divergenze più ampie tra le forze politiche e la magistratura.

Torna lo scontro tra magistratura e governo, almeno tra una parte delle toghe, quella che si riconosce nell’Anm, il sindacato più barricadero e ostile al centrodestra, promotore del No al referendum dello scorso marzo. A rinfocolare le tensioni è proprio la vicenda di Mario Roggero, destinatario di una condanna pesantissima, all’età di 72 anni. «Non si può sottovalutare il tema delle aggressioni e delle violenze a danno di commercianti o in abitazioni di privati cittadini, ma questo semmai attiene al profilo della prevenzione dei reati e del controllo del territorio», ha sentenziato il presidente dell’Anm Giuseppe Tango. «Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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