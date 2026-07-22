Chirico ha commentato le recenti tensioni a Bologna, affermando che le manifestazioni di sinistra sono spesso infiltrate da antagonisti, mentre quelle di destra no. Ha criticato le chiamate alle armi e le strumentalizzazioni, in particolare riferendosi a una recente dichiarazione di un esponente politico locale. Chirico ha anche detto che la sinistra dovrebbe riflettere sul motivo per cui si verificano queste infiltrazioni nelle loro manifestazioni.

“Se ogni volta vediamo gli antagonisti che si infiltrano nelle manifestazioni della sinistra, allora la sinistra dovrebbe porsi il problema, perché con le manifestazioni della destra non succede”. Con queste parole la giornalista Annalisa Chirico ha replicato alle dichiarazioni dell'onorevole Laura Boldrini sugli scontri avvenuti a Bologna durante la manifestazione organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro, una vicenda sulla quale sta indagando la Procura. Ospite de L'Aria che Tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, Boldrini ha difeso la posizione del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che aveva promosso un'iniziativa pubblica per chiedere verità e giustizia per la vittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Chirico azzera Boldrini: "Bologna? Da Lepore chiamata alle armi e strumentalizzazione"

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