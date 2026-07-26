Blue tra corpo e mercificazione | il film raccontato dalla regista e dai protagonisti

La nostra intervista alla regista e al cast di Blue, opera prima di Eleonora Puglia che segna anche il debutto di Rocco Siffredi nel cinema tradizionale. La ventenne di famiglia benestante Luce è innamorata di Loris, un giovane meccanico che i suoi genitori e i suoi amici considerano inadeguato a starle accanto. Quando il ragazzo finisce in un brutto giro, Luce, per aiutarlo, cerca disperatamente il denaro che gli serve a tirarsi fuori dai guai. La soluzione più rapida diventa una piattaforma di contenuti hard, Blue, sulla quale un'amica di Luce, Vicky, ha costruito la propria fortuna. È da questa discesa agli inferi che parte Blue, opera prima di Eleonora Puglia presentata in anteprima al 10° BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, edizione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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