Blue Design summit al via | Protagonisti della nautica

A Spezia è iniziato il Blue Design Summit, un evento di tre giorni dedicato al design nel settore nautico. La città si trasforma nel punto di riferimento internazionale per professionisti e appassionati, mettendo in evidenza la sua lunga tradizione marinara. Durante l’evento, si svolgono incontri, presentazioni e mostre che coinvolgono attori della nautica di diverse nazionalità. La manifestazione conferma la posizione di Spezia come protagonista nel panorama nautico mondiale.

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