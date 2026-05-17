Blue Design summit al via | Protagonisti della nautica
A Spezia è iniziato il Blue Design Summit, un evento di tre giorni dedicato al design nel settore nautico. La città si trasforma nel punto di riferimento internazionale per professionisti e appassionati, mettendo in evidenza la sua lunga tradizione marinara. Durante l’evento, si svolgono incontri, presentazioni e mostre che coinvolgono attori della nautica di diverse nazionalità. La manifestazione conferma la posizione di Spezia come protagonista nel panorama nautico mondiale.
Per tre giorni la città diventa il centro internazionale del design legato alla sua storia e tradizione marinara, la conferma del ruolo di leader nel settore nautico ricoperto da Spezia. Prende il via domani il Blue Design Summit, l’evento internazionale dedicato al design nautico e alla blue economy. Per tre giornate, fino a mercoledì, il teatro Civico diventerà il quartier generale di un confronto su innovazione, progettazione, sostenibilità e futuro del mare. I protagonisti della scena saranno professionisti del settore, designer, architetti ma anche le aziende e cantieri provenienti da tutto il mondo. "Il Blue Design Summit – spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini – rappresenta uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale dedicati al design nautico e alla cultura del mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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