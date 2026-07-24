I eri mattina, durante la conferenza stampa di presentazione della line-up della Mostra del Cinema di Venezia 2026, il direttore artistico Alberto Barbera ha svelato i titoli in Concorso. Tra i cinque film italiani selezionati, a catturare l’attenzione è stato soprattutto il ritorno di Nanni Moretti al Lido: il regista romano torna infatti alla Mostra con un suo film a distanza di quasi quarant’anni dall’ultima volta. Il titolo è Succederà questa notte: ecco tutto quello che c’è da sapere. Nanni Moretti e il cast di “Succederà questa notte” cantano Achille Lauro X Leggi anche › Jasmine Trinca torna a lavorare con Nanni Moretti in “Succederà questa notte”: «Un film vitale, caldo e romantico» Nanni Moretti alla 83. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il regista romano presenterà in Concorso il film "Succederà questa notte" con protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel

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INTERVISTA MULTIPLA A TRE REGISTI: Walter Piccolo, Simone Romano e Vincenzo Giordano

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