AGI - La Polizia di Stato ha eseguito cinque perquisizioni arrestando in flagranza di reato tre soggetti per detenzione di materiale pedopornografico con l'aggravante dell'ingente quantità. Altri due soggetti sono stati invece indagati in stato di libertà. Si tratta di persone tra i 24 e i 52 anni, due dei quali residenti nel Polesine (entrambi arrestati), due nel veneziano (uno dei quali arrestato) e uno residente nel veronese. L'operazione denominata "Butterfly", condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con il coordinamento operativo del... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Blitz contro la pedopornografia in Veneto, scattano arresti e perquisizioni

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