Blitz contro la banda del buco tra Napoli e Caserta | scattano perquisizioni e 12 arresti

Da ilmattino.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle prime ore della giornata si è svolta una operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti della Polizia di Stato stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta «banda del buco», protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta, presso agenzie di istituti bancari e uffici postali. Morto in ospedale a Napoli Stefano Addeo, il docente autore del post choc contro la figlia di Giorgia Meloni Le indagini, delegate alla Squadra Mobile della Questura di... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Maxi blitz tra Napoli e Caserta contro la banda del buco: oltre 100 agenti in azione

Video Maxi blitz tra Napoli e Caserta contro la banda del buco: oltre 100 agenti in azione

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