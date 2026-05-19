Nella giornata del 19 maggio 2026, le forze dell’ordine toscane hanno condotto un’ampia operazione contro la pedopornografia online, che ha portato all’arresto di sei individui e alla denuncia di altri due. L’indagine, coordinata dalla Procura di Firenze, ha coinvolto diverse perquisizioni in varie abitazioni della regione, nel tentativo di smantellare reti di distribuzione di materiale illecito su internet. Le attività sono state condotte con l’obiettivo di contrastare la diffusione di contenuti illegali riguardanti minori.

Toscana, 19 maggio 2026 – Una vasta operazione della Polizia contro la pedopornografia online ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia a piede libero di altre due, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Firenze. L’operazione, denominata “Net Sweeping”, è stata condotta dal centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana e dalle Sezioni operative territoriali, nell’ambito del contrasto alla diffusione di contenuti multimediali realizzati con l’utilizzo di minori. Mesi di monitoraggi per localizzare gli indagati Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro esteso di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pedopornografia online, sei arresti in Toscana. Scattano le perquisizioni

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