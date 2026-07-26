Un’associazione ha diffidato il Comune di Napoli e l’Asl a causa di un grave degrado urbano nelle vie Saverio Altamura e Pietro Castellino. Sono segnalati presenza di blatte, rifiuti illeciti, marciapiedi danneggiati e barriere architettoniche. La situazione è considerata un’emergenza igienico-sanitaria e rappresenta un rischio per la salute pubblica e l’incolumità dei cittadini. La denuncia evidenzia l’insufficiente gestione dei servizi di raccolta rifiuti e il mancato intervento su infrastrutture pubbliche danneggiate.

Tempo di lettura: 3 minuti Si denunciano grave degrado urbano, barriere architettoniche, emergenza igienico-sanitaria da infestazione di blatte e imminente pericolo per la salute e l’incolumità pubblica in via Saverio Altamura e via Pietro Castellino. Un esposto formale e un atto di diffida ad adempiere è stato notificato ai vertici del Comune di Napoli, della Municipalità Vomero-Arenella, dell’Asia, della Polizia Locale e dell’Asl Napoli 1. A firmarlo è l’associazione culturale “A Stile Libero”, guidata dal presidente Francesco Gallo. L’iniziativa nasce “da un dettagliato monitoraggio visivo e documentale effettuato dai componenti dell’associazione lo scorso 18 luglio”, spiegano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Blatte, rifiuti illeciti e marciapiedi distrutti: dal Vomero associazione diffida Comune di Napoli e Asl

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