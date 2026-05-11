Blatte e sporcizia nel supermercato a Latina | attività sospesa distrutti quattro quintali di alimenti

Da latinatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo dei carabinieri del Nas in un supermercato di Latina sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Sono stati distrutti quattro quintali di alimenti, e l’attività commerciale è stata sospesa. L’ispezione è stata condotta nel quadro delle verifiche sulla sicurezza alimentare e sulla tutela della salute pubblica.

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Gravissime carenze igienico- sanitarie e strutturali sono state scoperte dai carabinieri del Nas in un noto supermercato di Latina, nel corso di un'accurata ispezione finalizzata alla tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica. Il controllo all'interno dell'esercizio commerciale ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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