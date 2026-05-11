Blatte e sporcizia nel supermercato a Latina | attività sospesa distrutti quattro quintali di alimenti

Durante un controllo dei carabinieri del Nas in un supermercato di Latina sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Sono stati distrutti quattro quintali di alimenti, e l’attività commerciale è stata sospesa. L’ispezione è stata condotta nel quadro delle verifiche sulla sicurezza alimentare e sulla tutela della salute pubblica.

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