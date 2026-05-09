Cumuli di rifiuti abbandonati in via Montepellegrino | Topi e blatte a un metro dal portone

In via Montepellegrino, davanti al numero 31, si sono accumulati numerosi rifiuti abbandonati, creando una situazione di degrado visibile a pochi passi dal portone. Nonostante varie segnalazioni alla polizia municipale, alla Rap e al Comune di Palermo, la condizione è rimasta invariata dal 28 aprile. Le discariche di rifiuti hanno attirato topi e blatte, peggiorando le condizioni di vivibilità per i residenti del condominio.

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Nonostante le varie telefonate alla polizia municipale, segnalazioni inviate da tutto il condominio tramite pec alla Rap, al Comune di Palermo, alla polizia municipale, abbiamo dal 28 aprile un degrado eccessivo a un metro del portone del palazzo di via Montepellegrino 31. Ci sono topi e blatte.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Scoperti cumuli di rifiuti da traslochi abbandonati in un uliveto Fiumicino, discarica abusiva a Parco Leonardo: cumuli di rifiuti abbandonatiProseguono a Fiumicino le verifiche dopo il grave episodio di abbandono illecito di rifiuti che ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cumuli di rifiuti abbandonati vicino la spiaggia, 3 denunce nel Cosentino; Batterie, vernici e calcinacci: scovate maxi aree di rifiuti a nord est di Roma. Scattano le denunce; Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 30 aprile 2026, n. 1; Genova, ancora cumuli di spazzatura davanti ai bidoni in molti quartieri. Torino sommersa dai rifiuti: la denuncia dal quartiere Barriera di MilanoLa denuncia della consigliera Verangela Vera Marino accende lo scontro: cumuli di immondizia nelle strade e accuse al sindaco Lo Russo per l’assenza di controlli e interventi concreti ... giornalelavoce.it CANDIA CANAVESE – Cumuli di rifiuti vicino ai cassonetti: il Sindaco si arrabbiaÈ adirato il Sindaco di Candia Canavese, Mario Mottino, per il comportamento di alcuni cittadini, per quanto concerne i rifiuti in strada e l'utilizzo ... obiettivonews.it E1 LS aiuto cumuli intorpiditi. reddit Di notte, i topi si intrufolano nelle tende, saltano sui bambini addormentati, mordono quello che trovano: una guancia, una caviglia. Rovistano nel cibo portato da una mensa pubblica. E tutto deve essere buttato via. Fuori cumuli di macerie o di spazzatura. Sott x.com