Un incidente tra due auto si è verificato nella tarda serata di venerdì tra Bitonto e Giovinazzo, provocando una vittima e quattro feriti. Una donna a bordo di una delle vetture è deceduta sul colpo. I tre figli della donna sono rimasti feriti gravemente, mentre il marito e gli occupanti dell’altra auto hanno riportato ferite meno gravi. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

L’incidente risale alla tarda serata di venerdì. Per cause da dettagliare si sono scontrate due automobili. A bordo di una di esse una donna, morta sul colpo. Gravi i tre figli. Meno preoccupante la condizione del marito così come quella dei tre ragazzi a bordo dall’altra vettura. Per il ripristino della viabilità in quel tratto della strada Bitonto-Giovinazzo sono state necessarie circa quattro ore di lavoro. L'articolo Bitonto-Giovinazzo: scontro, una morta. Feriti gravemente i tre figli Meno gravi le condizioni del marito e di occupanti l'altra auto proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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