bisogna valorizzare le nostre aree anche promuovendoci insieme

Le prenotazioni per le aree rurali di Montespertoli sono state numerose durante l’inverno, soprattutto nella stagione alta. Il settore turistico locale si sta concentrando sulla promozione di zone meno battute, puntando anche sulla valorizzazione collettiva delle aree. Non sono stati segnalati problemi di capacità o di servizi, e il flusso di visitatori sembra stabile. La strategia si basa su un’offerta condivisa e sulla promozione di territori meno conosciuti.

Il turismo cambia. Quello rurale e delle zone da scoprire sembra essere la nuova frontiera vincente. Montespertoli sta indicando la strada: "Stiamo andando abbastanza bene, abbiamo fortuna che avevamo molte prenotazioni soprattutto dell’alta stagione durante l’inverno. Se riempiamo qualche vuoto a settembre e andiamo bene ad ottobre facciamo una stagione mediamente buona, quindi non sono troppo pessimista. Però ho sentito anche situazioni non al massimo ad essere sincero", ha affermato Giulio Tinacci, titolare di un’azienda agricola con struttura ricettiva nella ‘capitale’ del vino Chianti. C’è anche Montaione che da anni rappresenta un’ottima locomotiva per il turismo nell’ Empolese: "Per il momento vedo che andiamo bene", il commento del sindaco, Paolo Pomponi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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