Volley Vbr Bassa Romagna stagione di crescita | Vogliamo valorizzare le nostre atlete

La VBR Volley Bassa Romagna ha concluso la stagione 2025-26 con un bilancio positivo, confermando la crescita sia tecnica che organizzativa. Il presidente ha dichiarato l'obiettivo di valorizzare le atlete e migliorare il progetto. La squadra ha mostrato miglioramenti rispetto alla stagione precedente, rafforzando la propria posizione nel campionato. Nessun dettaglio sui risultati specifici o sui singoli atleti.

Per la VBR Volley Bassa Romagna, sodalizio presieduto da Giuseppe Orselli, la stagione 2025-26 si è chiusa con un bilancio positivo che ha confermato la costante crescita del progetto sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello organizzativo. I risultati ottenuti sul campo, un settore giovanile sempre più strutturato e il continuo investimento nella formazione di atlete e allenatori testimoniano la solidità di un percorso che guarda al futuro. Nel corso della stagione la società ha coinvolto quasi 230 atlete, suddivise in tredici gruppi, ai quali si aggiungono due Cas, i Corsi di Avviamento allo Sport, uno femminile ed uno maschile. Un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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