Adotta il Verde | ecco l' iniziativa aperta a tutti per valorizzare le aree di Reggio Calabria
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Prendersi cura della propria città è un impegno che appartiene a ciascuno di noi. Rilanciando con forza le politiche di salvaguardia e cura dell'ambiente, già da qualche tempo, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria promuove la campagna di sensibilizzazione "Adotta il Verde", un progetto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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