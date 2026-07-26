Un bambino è stato investito dal pick-up del padre a Valdidentro, in provincia di Sondrio. La famiglia si è riunita vicino al luogo dell’incidente, con il padre che ha espresso parole di conforto, invitando a non colpevolizzarsi. Il bambino è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La comunità resta sconvolta per l’accaduto.

Valdidentro (Sondrio) – “Di fronte a queste disgrazie non ci sono parole che diano conforto, bisogna solo cercare di trasformare il dolore, che non passerà mai, in amore verso la propria famiglia. Affrontarlo insieme e restare uniti”. Sono, questi, i pensieri - scritti su un foglio, perché parlarne a voce fa ancor troppo male - di un padre valtellinese che otto anni fa ha vissuto un’esperienza simile a quella che martedì ha portato alla morte del piccolo Jacob Giacomo Canclin i. Ieri mattina a Premadio, nel più assoluto riserbo, sono stati celebrati i funerali della creatura di neppure due anni (li avrebbe compiuti a novembre), il più piccolo di sette fratelli, t ravolto dal pick-up del papà Mario ai 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimbo travolto dal pick-up del padre: “Mai colpevolizzarsi, serve unirsi”

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