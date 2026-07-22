Valdidentro bimbo di un anno travolto e ucciso dal pick-up | aperta un’inchiesta cosa emerge sulla tragedia

Notizia in breve

Un bambino di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up durante le operazioni di raccolta del fieno. L’incidente è avvenuto in un'area rurale e al momento si sta indagando sulla dinamica dell’accaduto. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le responsabilità e accertare eventuali responsabilità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La famiglia del bambino è stata informata dell’accaduto.