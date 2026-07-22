Valdidentro bimbo di un anno travolto e ucciso dal pick-up | aperta un’inchiesta cosa emerge sulla tragedia
Un bambino di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up durante le operazioni di raccolta del fieno. L’incidente è avvenuto in un'area rurale e al momento si sta indagando sulla dinamica dell’accaduto. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le responsabilità e accertare eventuali responsabilità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La famiglia del bambino è stata informata dell’accaduto.
Il piccolo è morto dopo essere stato investito durante le operazioni di raccolta del fieno. Si concentra ora sull’esatta dinamica dell’incidente l’inchiesta aperta dalla Procura di Sondrio dopo la morte del bambino di poco più di un anno travolto da un pick-up nella serata di martedì a Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. Quella che inizialmente sembrava una drammatica fatalità è ora al centro degli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Tirano, chiamati a ricostruire, minuto dopo minuto, cosa sia realmente accaduto all’interno dell’azienda agricola dove si è consumata la tragedia. Il familiare era alla guida del pick-up. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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