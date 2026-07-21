Nel tardo pomeriggio di oggi a Valdidentro, un bambino di circa un anno è stato investito da un pick-up mentre si trovava nel campo durante la raccolta del fieno. Il veicolo, condotto da un familiare, lo ha travolto. Il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire l’accaduto.

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Valdidentro, in Alta Valtellina, dove un bambino di poco più di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick up guidato da un familiare stretto. La tragedia durante la raccolta del fieno L’incidente è avvenuto poco prima delle 18.30 in località Plator, durante alcune attività legate alla raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo nella traiettoria del mezzo che lo ha travolto. La dinamica dell’accaduto, tuttavia, è ancora al vaglio degli investigatori. Immediato l’allarme. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Areu, che ha trasferito d’urgenza il bambino all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Bimbo di un anno travolto da un pick up durante la raccolta del fieno: morto in ospedale

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