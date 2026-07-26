Attacco Pride Berlino attentatore ucciso in scontro a fuoco con la polizia

L'uomo sospettato di aver investito persone durante il Pride di Berlino è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. La scena si è svolta in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove gli agenti sono intervenuti dopo averlo rintracciato. Non ci sono altre persone ferite. La polizia non ha ancora rilasciato dettagli sul movente o sull’identità dell’uomo.

Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Bild, il presunto autore della corsa in auto a Berlino Abdul Ballout è morto La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c’è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto. Berlino piomba nel terrore al termine di una giornata festosa caratterizzata dalle celebrazioni del Gay Pride con tanto di concerti, sfilate e musica. Festeggiamenti bruscamente interrotti in serata intorno alle 22, quando un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che si era radunata al suo interno, causando, la morte di una donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Berlin Pride Parade Rocked By Fatal Vehicle Attack Leaving 17 Injured

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