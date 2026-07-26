Un SUV ha investito la folla durante il Pride a Berlino, causando un morto e 16 feriti. L’incidente è avvenuto al termine delle celebrazioni, tra concerti e sfilate. La polizia ha identificato un 21enne, uscito di recente da un riformatorio, come sospettato e ha avviato le ricerche. Il veicolo è stato trovato abbandonato poco dopo l’incidente. La zona è stata delimitata e le forze dell’ordine stanno conducendo indagini.

Terrore a Berlino al termine della giornata caratterizzata dalle celebrazioni del Gay Pride con tanto di concerti, sfilate e musica. Tutto bruscamente interrotti ieri sera, 25 luglio 2026, intorno alle 22, quando un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che si era radunata al suo interno, causando, la morte di una donna e il ferimento di altre sedici persone, alcune delle quali in modo grave L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Berlino: Suv sulla folla al Pride. Un morto e 16 feriti. Ricercato 21enne uscito dal riformatorio

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Temi più discussi: Attentato a Berlino durante il Pride, muore una donna. Almeno 16 feriti, è caccia all'attentatore: Abdul B., 21 anni, appartenente ad ambienti islamisti; Suv sulla folla al pride di Berlino, una vittima e 16 feriti. La polizia a caccia di un 21enne legato ad ambienti islamisti; L’attentato al Pride di Berlino; Suv contro la folla al pride di Berlino, attentatore islamista.

Berlino Un veicolo (tipo minivan/SUV) è entrato nel parco Tiergarten e ha investito la folla vicino alle celebrazioni del Pride. Bilancio: 1 morto e almeno 16 feriti (alcuni in gravi condizioni). L’evento è stato interrotto e le autorità hanno ordinato alla gente di anda x.com

Suv contro la folla al pride di Berlino: 1 morto, 16 feriti. L'attentatore è legato ad ambAGI - Una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, dopo che un furgone si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel p ... msn.com

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