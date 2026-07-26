Berlino si lancia col furgone e accoltella le persone al Pride | un morto e 16 feriti caccia a un 21enne

A Berlino, durante il Christopher Street Days di sabato sera, un uomo di 21 anni ha investito diverse persone con un furgone e successivamente ha accoltellato alcuni presenti. Un uomo è deceduto, mentre altre sedici persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi. La polizia ha avviato una caccia al sospetto, che si trova ancora a piede libero. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’attacco.

Una donna è morta e altre sedici persone sono rimaste ferite tra cui alcune in gravissime condizioni dopo che un uomo ha travolto i presenti al Christopher Street Days sabato sera. La polizia cerca il 21enne Abdul B. definito vicino ad ambienti islamisti. Merz: "Attacco alla nostra società libera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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