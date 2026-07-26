Durante il Pride a Berlino, un furgone ha investito la folla, causando un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha chiesto alle persone di allontanarsi subito dalla zona. L’incidente si è verificato in un momento di grande afflusso di partecipanti alla parata. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’autista o sulle cause dell’accaduto. La polizia sta conducendo le indagini e ha isolato l’area.

A Berlino, durante il Pride, un furgone si è lanciato contro la folla, uccidendo una persona e ferendone almeno 16. In un post su X, la polizia ha invitato tutti ad allontanarsi immediatamente dal luogo dell’evento. Un furgone bianco si è introdotto nel parco del Tiergarten e ha investito diverse persone prima di schiantarsi contro un albero. La polizia di Berlino ha dichiarato di aver identificato un sospetto, che non è ancora stato arrestato, e che avrebbe legami con gruppi islamici nella capitale tedesca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pride Berlino, furgone si lancia sulla folla: un morto e almeno 16 feriti

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