Attentato al corteo Lgbtq+ a Berlino caccia a un 21enne sostenitore dell’Isis Merz | Attacco alla nostra libertà Solidarietà da Meloni – Il video

La polizia di Berlino ha arrestato un 21enne sospettato di aver compiuto l’attentato durante il corteo LGBTQ+ del Christopher Street Day, che ha causato una donna morta e almeno 16 feriti. Il sospetto è descritto come sostenitore dell’Isis. Il ministro ha commentato l’evento definendolo un attacco alla libertà. La premier ha espresso solidarietà, e si sono diffusi anche un video e dichiarazioni ufficiali.

La polizia di Berlino ha individuato in un 21enne il sospetto responsabile dell’ attentato al Christopher Street Day, in cui è morta una donna e sono rimaste ferite almeno 16 persone. Secondo fonti di polizia citate dai media tedeschi, si tratterebbe di Abdul Ballout, già noto alle forze dell’ordine per la sua vicinanza ad ambienti islamisti. Formalmente resta la cautela degli inquirenti sulla matrice terroristica dell’attacco: «Al momento non sappiamo ancora nulla sui possibili moventi», ha dichiarato un portavoce della polizia. Il 21enne era uscito dal riformatorio solo lo scorso maggio. Secondo la Bild, la polizia di Belrino ha specificato che il sospettato sarebbe un sostenitore dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Open.online

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