Un furgone ha investito la folla al Gay Pride di Berlino, entrando nel parco di Tiergarten. L’incidente ha causato la morte di una donna e il ferimento di 16 persone, tre delle quali sono in condizioni critiche. L’attacco si è verificato ieri sera, mentre la manifestazione era in corso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Terrore al Gay Pride di Berlino dove ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata uccidendo una donna e provocando 16 feriti di cui tre in gravissime condizioni. E mentre prosegue la caccia all’aggressore – un 21enne uscito a maggio dal riformatorio noto alle autorità e legato, secondo gli inquirenti, ad "ambienti islamisti" – l’Italia esprime solidarietà alla Germania. E, come scrive la premier Giorgia Meloni su X, “condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, lavorando ad ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini. Un pensiero commosso ai familiari della vittima e auguri di pronta guarigione ai molti feriti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Berlino, Meloni: “L’Italia contro ogni forma di odio”. Salvini: “Fanatismo islamico è il problema”

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German Chancellor Merz Hosts Macron, Meloni And Tusk For High-Stakes Berlin Summit Talks | AC14

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