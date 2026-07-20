Quando il fanatismo si traveste da fede | il radicalismo religioso islamico e la sfida che l’Italia non può permettersi di perdere

Un leader religioso ha diffuso su social network un messaggio che incita a una visione radicale dell’islam. Le sue parole sono state condivise online e hanno raggiunto un vasto pubblico, tra cui persone vulnerabili, potenzialmente influenzabili. Non ci sono interventi ufficiali che abbiano fermato la diffusione di queste idee. La questione riguarda il rischio che contenuti estremisti si diffondano attraverso piattaforme digitali, alimentando il radicalismo religioso e la sua propagazione nel paese.

Ci sono parole che non possono essere archiviate come semplici opinioni. Esistono messaggi che, pronunciati da chi si presenta come guida religiosa e rilanciati attraverso i social network, rischiano di diventare strumenti di propaganda capaci di influenzare soprattutto le persone più fragili. Mi sono imbattuto in alcuni interventi dell’imam egiziano Yusri Jabar e sono rimasto colpito dalla durezza di alcune dichiarazioni che gli vengono attribuite, nelle quali la donna viene descritta come una persona da “addestrare” all’obbedienza nei confronti dell’uomo. Una visione che, se realmente espressa in questi termini, è distante anni luce dai principi di libertà, uguaglianza e dignità della persona sui quali si fondano la nostra Costituzione e la nostra società. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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