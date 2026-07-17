Nel passato giudiziario di Mario Roggero c’è un episodio in cui impugnò una pistola in faccia a un uomo. Questo precedente è stato citato nelle sentenze relative alla condanna definitiva per l’uccisione di due rapinatori.

Nel passato giudiziario di Mario Roggero c’è un precedente che è stato richiamato nelle sentenze relative alla condanna definitiva per l’uccisione di due rapinatori. Si tratta di un episodio risalente al 2005, avvenuto dopo altre rapine subite dal gioielliere, che portò nel 2007 a un patteggiamento per ingiurie e minacce aggravate dall’uso di un’arma. I fatti risalgono al 17 dicembre 2005 e riguardano un violento diverbio con il fidanzato della figlia. Per quell’episodio Roggero aveva patteggiato una pena di due mesi di reclusione, successivamente convertita in una multa da 2.280 euro. Secondo quanto ricostruito negli atti giudiziari, quella sera la figlia del gioielliere avrebbe chiamato il padre chiedendo aiuto dopo una discussione con il fidanzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La pistola in faccia”. Mario Roggero, cosa emerge sul suo passato: quell’episodio

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La verità di Roggero: i Fatti e la vera dinamica

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Temi più discussi: La vendetta non è legittima difesa. La Cassazione condanna Roggero e dà uno schiaffo alla destra; Definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour. Da Salvini l'appello a Mattarella: Gli venga concessa la grazia; Uccise i banditi: Roggero condannato, va in carcere. Salvini: Chiediamo la grazia a Mattarella; Uccise i ladri, il gioielliere in carcere.

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