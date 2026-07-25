Si è appreso che l’assassino del giornalista è un tunisino clandestino. Le forze dell’ordine hanno effettuato una rapida cattura, e il sospettato rimane in custodia. Un rappresentante istituzionale ha commentato che l’uomo dovrebbe essere processato nel suo paese e non in Italia, sottolineando la volontà di evitare che i costi ricadano sui contribuenti italiani. La notizia ha generato un acceso dibattito politico.

"Grazie alle Forze dell'Ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani". Nel giorno dell'arresto di un 26enne tunisino, reo-confesso di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi "Luca" Esposito a Eboli, interviene il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini con un post su X: "Svolta nell'indagine. E' un tunisino clandestino l'assassino del giornalista Luca Esposito. L'uomo era nascosto in un casolare abbandonato". "È ormai urgente - scrive Salvini - che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Esposito, "tunisino clandestino": cosa emerge sull'assassino del giornalista, esplode il caso politico

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