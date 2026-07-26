Un furgone ha investito la folla durante il corteo del Pride a Berlino, causando un morto e 16 feriti. L’incidente è avvenuto alla fine delle celebrazioni del Christopher Street Day, sabato 25 luglio 2026. La polizia sta cercando un sospettato. La scena è stata evacuata e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza mentre si cercano ulteriori dettagli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia al termine delle celebrazioni del Christopher Street Day. La festa del Christopher Street Day di Berlino si è trasformata in tragedia nella tarda serata di ieri, sabato, 25 luglio 2026. Intorno alle 22, un minivan bianco ha fatto irruzione nel parco di Tiergarten, investendo le persone presenti dopo la conclusione della manifestazione. Il bilancio provvisorio è di una vittima, una donna secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, e 16 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, tre persone sarebbero in pericolo di vita. Ricercato un giovane di 21 anni. Le autorità... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Berlino, furgone sulla folla durante il Pride: un morto e 16 feriti, caccia a un sospettato

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