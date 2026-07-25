Durante il Pride di Berlino, un furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten, andando a circa 80 kmh. Si parla di almeno un morto e diversi feriti. L’autista è fuggito a piedi e attualmente si cerca un uomo. La polizia ha aperto un’indagine e sta indagando sulle cause dell’incidente. La zona è stata evacuata e sono in corso le ricerche dell’autore dell’attacco.

Berlino, 25 luglio 2026 – Un furgone si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il pride di Berlino, nel parco Tiergarten. Secondo Bild. Ci sarebbero almeno un morto e 15 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di oggi, ma il numero dei feriti e le cause esatte non sono ancora chiari. L' evento è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. È ricercato dalla polizia tedesca l'uomo che è stato visto alla guida del furgone bianco. È stato visto entrare con il furgone nell'area del parco di Tiergartenstrasse, di fronte al tunnel. Ha poi attraversato il parco, investendo e ferendo diverse persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Furgone sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Almeno un morto e numerosi feriti”. L’autista è fuggito a piedi: è caccia all’uomo

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