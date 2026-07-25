Furgone sulla folla al Pride di Berlino | Andava a 80 km h Almeno un morto e numerosi feriti L’autista è fuggito a piedi | è caccia all’uomo

Da quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Pride di Berlino, un furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten, andando a circa 80 kmh. Si parla di almeno un morto e diversi feriti. L’autista è fuggito a piedi e attualmente si cerca un uomo. La polizia ha aperto un’indagine e sta indagando sulle cause dell’incidente. La zona è stata evacuata e sono in corso le ricerche dell’autore dell’attacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Berlino, 25 luglio 2026 – Un furgone si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il pride di Berlino, nel parco Tiergarten. Secondo Bild. Ci sarebbero almeno un morto e 15 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di oggi, ma il numero dei feriti e le cause esatte non sono ancora chiari. L' evento è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. È  ricercato dalla polizia tedesca l'uomo che è stato visto alla guida del furgone bianco. È stato visto entrare con il furgone nell'area del parco di Tiergartenstrasse, di fronte al tunnel. Ha poi attraversato il parco, investendo e ferendo diverse persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

furgone sulla folla al pride di berlino andava a 80 km h almeno un morto e numerosi feriti l8217autista 232 fuggito a piedi 232 caccia all8217uomo
© Quotidiano.net - Furgone sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Almeno un morto e numerosi feriti”. L’autista è fuggito a piedi: è caccia all’uomo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Furgone a tutta velocità sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Numerosi feriti”. L’autista è fuggito a piedi: è caccia all’uomoUn furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten durante il Pride di Berlino, raggiungendo una velocità di circa 80 km/h.

Furgone lanciato sulla folla al Pride di Berlino: “Numerosi feriti”. L’autista fuggito a piedi: è caccia all’uomoUn furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten durante il Pride di Berlino, causando numerosi feriti.

pride di berlino furgone sulla folla alFurgone lanciato sulla folla al Pride di Berlino: Numerosi feriti. L’autista fuggito a piedi: è caccia all’uomoÈ successo al ‘Christopher Street Day’ al parco Tiergarten. La polizia parla di numerosi feriti. Al momento non sono chiare le cause e la dinamica. L’evento è stato sospeso e la zona evacuata ... msn.com

pride di berlino furgone sulla folla alBerlino, furgone sulla folla al Pride: parata interrotta, evacuata l'area del TiergartenLeggi su Sky TG24 l'articolo Berlino, furgone sulla folla al Pride: parata interrotta, evacuata l'area del Tiergarten ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web