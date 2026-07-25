Furgone piomba sulla folla del Berlino Pride | un morto e diversi i feriti Caccia all’uomo – Il video

Un veicolo si è lanciato contro la folla durante il corteo del Pride a Berlino, vicino a Lennéstraße, intorno alle 22. L’incidente ha causato un morto e diversi feriti. La polizia ha avviato una caccia all’uomo e sta indagando sulle circostanze dell’accaduto. Testimoni hanno riferito che si trattava di un furgone, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sull’identità del conducente.

Un veicolo, sembrerebbe un furgone, si è lanciato contro la folla durante la parata del Pride a Berlino, il Christopher Street Day. Secondo quanto riferito da testimoni oculari l’incidente è avvenuto intorno alle 22 nei pressi di Lennéstraße. Diverse persone sono rimaste ferite. Secondo l’agenzia di stampa “Dts” ci sarebbe già un morto. Presenti numerose ambulanze e squadre di soccorso sul posto. L’area è stata transennata. Testimoni hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi. Secondo quanto riporta il settimanale Junge Freiheit, punto di riferimento vicino alla “Nuova Destra” ( Neue Rechte ), per diversi testimoni un uomo sarebbe stato fermato e ammanettato a terra dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online

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