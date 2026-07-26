Berlino furgone sul Pride | un morto identificato sospetto islamista

Durante il Pride di Berlino, un furgone ha investito alcune persone ai margini del corteo, causando almeno un morto e circa 15 feriti. La polizia ha identificato come sospetto un individuo con legami islamisti. L’incidente si è verificato nel centro della città, nei pressi del percorso della manifestazione. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause e il movente dell’attacco.

È di almeno un morto e circa 15 feriti il bilancio dell’investimento avvenuto durante il Pride di Berlino, dove un furgone ha travolto alcune persone ai margini del corteo. L’episodio ha portato all’immediata interruzione della manifestazione, mentre la polizia ha isolato l’area e invitato i partecipanti a fare rientro nelle proprie abitazioni. Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, il presunto responsabile è stato identificato ma non è ancora stato arrestato. Un portavoce della polizia ha dichiarato che l’uomo sarebbe associato ad “ambienti islamisti”, elemento che è ora al centro delle indagini. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco per assistere i feriti e mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Berlino, furgone sulla folla: un morto e 16 feriti, identificato 21enne legato ad ambienti islamisti

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