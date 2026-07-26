Le autorità di Berlino hanno arrestato il presunto passeggero del furgone che ha investito la folla durante il Gay Pride nel Tiergarten, avvenuto intorno alle 12 di domenica 26 luglio. L’uomo è stato fermato in relazione all’attacco che ha coinvolto un grande numero di partecipanti alla manifestazione. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e il ruolo della persona fermata.

Potrebbero trovarsi a una svolta, le indagini condotte sui fatti di Berlino. Intorno alle 12 di domenica 26 luglio le autorità avrebbero catturato il presunto passeggero del furgone lanciato sulla folla durante il Gay Pride che aveva radunato una consistente folla al Tiergarten. Dalle prime indiscrezioni emerge che il fermato sarebbe un cittadino di origine iraniana, che si trovava sul van mentre alla guida c’era il ricercato, il 21enne Abdul Ballout. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Berlino, catturato il presunto passeggero del furgone lanciato sulla folla: le prime indiscrezioni

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