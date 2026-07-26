Attentato a Berlino arrestato presunto passeggero del van che si è lanciato contro la folla

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furgone ha investito la folla nel parco di Tiergarten durante il Pride, causando un morto e 16 feriti, di cui tre gravi. L’attentato è avvenuto sabato sera intorno alle 22. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo, ritenuto possibile passeggero del veicolo al momento dell’attacco. Sono in corso indagini per chiarire i motivi e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

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Berlino è piombata nel terrore. Ieri, sabato 25 luglio, intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e si è lanciato contro la folla investendo diverse persone, una donna è morta e altre 16 sono ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito alcune persone con con un'arma da taglio. C'è un sospetto, non ancora arrestato: è il 21enne Abdul Ballout. Secondo la Bild e il Der Spiegel, “il sospettato avrebbe tentato di unirsi all’Isis in Siria”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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