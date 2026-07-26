A Berlino si è verificato un attentato mortale durante le celebrazioni del Gay Pride, con un uomo di 21 anni descritto come islamista coinvolto nell’attacco. La polizia sta cercando il sospetto, che avrebbe agito con un’arma da fuoco. La giornata di festeggiamenti si è conclusa in tragedia, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui motivi o sulle circostanze dell’attacco.

Berlino piomba nel terrore al termine di una giornata festosa caratterizzata dalle celebrazioni del Gay Pride con tanto di concerti, sfilate e musica. Festeggiamenti bruscamente interrotti in serata intorno alle 22, quando un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che si era radunata al suo interno, causando, la morte di una persona - una donna secondo lo Spiegel - e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave: tre potrebbero non sopravvivere alla notte. C'è un sospetto, non ancora arrestato: sarebbe noto alle autorità e legato ad "ambienti islamisti". E' fuggito a piedi dopo che il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Berlino, attentato mortale al Pride: "Un 21enne islamista", caccia al killer

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