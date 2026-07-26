Un furgone ha investito un gruppo di persone durante il Pride a Berlino, causando un morto e sedici feriti. La polizia sta cercando un 21enne, legato a un sospetto legato all’Islam, e ha diffuso la sua foto. Si indaga anche su possibili complici e su eventuali aggressioni con armi da taglio, dopo l’incidente. La giornata di festa si è trasformata in un attacco nel cuore della città.

La polizia diffonde la foto di un 21enne ricercato e segue la pista islamista. Al vaglio anche l’ipotesi di complici e di aggressioni con armi da taglio dopo l’investimento Una giornata di festa si è trasformata in un incubo nel cuore della capitale tedesca. Il Christopher Street Day,il tradizionale Pride di Berlinoche ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone, è statosconvolto nella tarda serata di sabato da un violento attacco:un minivan bianco ha travolto la folla nella zona del Tiergarten, provocando la morte di una donna e il ferimento di altre sedici persone, tre delle quali versano in condizioni gravissime. Le autorità tedeschehanno avviato una vasta caccia all’uomo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Berlino, attentato al Pride: 1 morto e 16 feriti travolti da un furgone. Si cerca 21enne legato ad Islam

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BERLIN PRIDE HORROR: One killed, several left injured after vehicle rams crowd

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La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride di Belrino ieri sera lanciando un furgone contro la folla, uccidendo una donna e provocando diversi feriti. Si tratta di Abdul B., cittadino tedes x.com

Furgone contro la folla al Pride di Berlino, un morto e 16 feriti. Caccia all'attentatore legato ad ambienti islamisti reddit

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