benzina record governo pronto al decreto sulle accise

Il prezzo medio della benzina in modalità self service lungo le strade nazionali ha raggiunto 1,979 euro al litro, il livello più alto mai registrato. Il governo sta valutando un decreto per intervenire sulle accise al fine di ridurre i costi dei carburanti. I dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero indicano anche che il gasolio costa in media 2,180 euro al litro.

Il governo accelera sul contrasto al caro-carburanti. In base ai dati rilevati ieri dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,979 euro al litro per la benzina e 2,180 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,069 euro per la benzina e 2,249 euro per il gasolio. Un salasso al quale occorre, per quanto possibile, porre rimedio.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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