Il governo ha deciso di ridurre le accise su diesel e benzina, con uno sconto che sarà definito nel decreto «salva-estate». La misura mira a contenere i costi dei carburanti prima dell’inizio del primo grande esodo delle vacanze, con l’obiettivo di approvarla prima del Consiglio dei ministri previsto per il 4 agosto. La premier ha sottolineato l’urgenza di accelerare, definendo il calendario troppo lungo.

«Non possiamo attendere oltre, il Cdm del 4 agosto è troppo in là, un'era geologica», ha scandito da Palazzo Chigi Giorgia Meloni. Con il primo grande esodo delle vacanze alle porte, il governo accelera per abbassare i prezzi dei carburanti. Su spinta della premier, già la prossima settimana ci sarà un primo decreto tampone per sterilizzare le accise, riducendo per una decina di giorni quelle sul diesel di 24,4 centesimi e quelle sulla benzina di sei centesimi. Sette giorni dopo è atteso il bis: un nuovo provvedimento - forse un decreto interministeriale - che «congelerà» per tutto il mese una parte - forse più contenuta - della tassazione sui carburanti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Diesel e benzina, taglio delle accise: ecco di quanto sarà lo sconto. Il governo accelera sul decreto «salva-estate»

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Il taglio delle accise su benzina sarà coperto dalla riduzione delle risorse per i ministeri

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