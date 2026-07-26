Il fiume Calore a Benevento è stato invaso da una densa schiuma bianca, portando al sequestro del depuratore nella zona industriale di Ponte Valentino. Il Circolo di Fratelli d’Italia richiede chiarezza e tolleranza zero sull’incidente. Nessuna persona è stata ancora identificata o accusata. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’inquinamento e sui responsabili. La situazione ha provocato preoccupazione tra cittadini e ambientalisti.

?Il gravissimo episodio di inquinamento ambientale registrato nel tratto cittadino del fiume Calore invaso da una fitta coltre di schiuma bianca che ha portato all’immediato sequestro preventivo del depuratore della zona industriale ASI di Ponte Valentino non può lasciarci indifferenti. Rappresenta l’ennesimo schiaffo al patrimonio naturale di Benevento e alla salute dei suoi cittadini.?Il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia “Antonio Guarra” esprime profonda preoccupazione ed esige che sia fatta immediata e totale chiarezza sull’accaduto. Il sequestro della struttura industriale evidenzia una falla intollerabile nei sistemi di controllo e di gestione degli scarichi, che mette a repentaglio l’intero ecosistema fluviale e la sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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© Fremondoweb.com - Benevento, fiume Calore invaso dalle schiume: il Circolo FdI chiede chiarezza e tolleranza zero

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Fiume Calore invaso da schiuma a Benevento: è giallo

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