Il partito di estrema destra ha chiesto chiarimenti sui costi sostenuti per le mascherine inidonee importate durante la pandemia. Secondo quanto riferito, si tratta di un costo ingiustificato che richiede un accertamento. La vicenda riguarda le mascherine non conformi che sono state acquistate e distribuite nel periodo di emergenza sanitaria. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità o sui numeri coinvolti è stato ancora reso noto.

«Lo scandalo delle mascherine inidonee importate in Italia durante la pandemia da Covid si arricchisce oggi di un nuovo oscuro capitolo». A dirlo è il presidente dei Senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan citando l’inchiesta de Il Tempo, «sulla base di atti depositati in commissione Covid, Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli avevano segnalato delle anomalie nei prezzi praticati dai consorzi cinesi coinvolti nell’operazione». «Parrebbe che il costo iniziale dei dispositivi sarebbe poi cresciuto attraverso una filiera di intermediari fino a valori molto più alti – ha ripreso -, generando così margini economici ancora maggiori, ingiustificati perché la struttura emergenziale doveva aver modo di rivolgersi direttamente ai produttori, data l’enormità dei quantitativi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mascherine inidonee, FdI chiede chiarezza: “Costi economici ingiustificati, giusto un accertamento”

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