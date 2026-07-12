Attentato a Ranucci FdI presenta un esposto e chiede chiarezza sui rapporti con Lavitola Il giornalista | Presupposti assolutamente errati

Da lapresse.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fratelli d’Italia ha presentato un esposto riguardo a un attentato a Sigfrido Ranucci e ha chiesto chiarimenti sui rapporti con Lavitola. Ranucci ha dichiarato che le accuse sono prive di fondamento. La questione riguarda anche la sospensione temporanea delle repliche estive del programma televisivo, decisione presa dalla Rai. Lo scontro politico si concentra sulle accuse e sulle modalità di gestione del caso, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

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Prosegue lo scontro politico attorno a Report e a Sigfrido Ranucci dopo l’annuncio dell’ esposto di Fratelli d’Italia e la sospensione cautelativa delle repliche estive del programma da parte della Rai. Presupposti “ assolutamente errati. Non c’è nessuna inchiesta per l’eolico che è stata condizionata da Lavitola, ma nessuna inchiesta nella storia della Rai è stata condizionata da Lavitola “, ha dichiarato a LaPresse è il giornalista in merito all’esposto che Fratelli d’Italia ha annunciato di voler depositare in procura, in cui si chiederebbe di chiarire sul rapporto tra Ranucci e Valter Lavitola e sui presunti affari di quest’ultimo nelle fonti rinnovabili nel Lazio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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