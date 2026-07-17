Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 12 il dato aggiornato

Notizia in breve

Sono 102 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel dodicesimo giorno dalla partenza della campagna abbonamenti 2026-27. Questo dato aggiornato riguarda la fase di vendita in corso e rappresenta il numero di abbonamenti già sottoscritti in questa prima settimana. La campagna prosegue con l’obiettivo di incrementare le adesioni prima della chiusura prevista. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui numeri complessivi o sui periodi di vendita successivi.