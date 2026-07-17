Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 12 il dato aggiornato
Sono 102 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel dodicesimo giorno dalla partenza della campagna abbonamenti 2026-27. Questo dato aggiornato riguarda la fase di vendita in corso e rappresenta il numero di abbonamenti già sottoscritti in questa prima settimana. La campagna prosegue con l’obiettivo di incrementare le adesioni prima della chiusura prevista. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui numeri complessivi o sui periodi di vendita successivi.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 102 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel dodicesimo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:25 di oggi, 17 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 1406?. Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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